Netflix закрыл сериал «Сорвиголова»
Американская компания Netflix закрыла сериал «Сорвиголова», снятый по комиксам Marvel.
На данный момент полноценно выпущено два сезона, релиз третьего сезона состоялся 19 октября, сообщает Deadline.
В Netflix отметили, что Сорвиголова как персонаж не выпадет «из жизни» и еще вполне может вернуться.
До этого компания также закрыла сериалы «Железный кулак» и «Люк Кейдж»
Ранее Netflix купил для сериала песню казанского музыканта.ОбществоКультура
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