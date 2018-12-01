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Netflix закрыл сериал «Сорвиголова»

04:34, 01.12.2018
Netflix закрыл сериал «Сорвиголова»
Фото: flickr.com

Американская компания Netflix закрыла сериал «Сорвиголова», снятый по комиксам Marvel.

На данный момент полноценно выпущено два сезона, релиз третьего сезона состоялся 19 октября, сообщает Deadline.

В Netflix отметили, что Сорвиголова как персонаж не выпадет «из жизни» и еще вполне может вернуться.

До этого компания также закрыла сериалы «Железный кулак» и «Люк Кейдж»

Ранее Netflix купил для сериала песню казанского музыканта.

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