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Netflix купил для сериала песню казанского музыканта

14:26, 10.05.2018
Netflix купил для сериала песню казанского музыканта
Фото: flickr.com

Американская развлекательная компания Netflix купила песню казанского музыканта Мити Бурмистрова под названием «1 Life Is Not Enough» для сериала о расовой дискриминации. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

Песня прозвучит в сериале «Дорогие белые», который рассказывает о группе афроамериканских учеников, которые сталкиваются с социальной несправедливостью в школе.

«Сериал скандальный, критики его обожают. Песня играет на вечеринке перед поеданием героями грибов», — рассказал Бурмистров.

Премьера сериала состоялась на платформе Netflix 28 апреля 2017 года.

Напомним, компания известна по созданию сериалов «Карточный домик», «Оранжевый — хит сезона», «Очень странные дела», а также сериалов о супергероях вселенной Marvel.

ОбществоКультура Татарстан
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