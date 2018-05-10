Netflix купил для сериала песню казанского музыканта

Американская развлекательная компания Netflix купила песню казанского музыканта Мити Бурмистрова под названием «1 Life Is Not Enough» для сериала о расовой дискриминации. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.



Песня прозвучит в сериале «Дорогие белые», который рассказывает о группе афроамериканских учеников, которые сталкиваются с социальной несправедливостью в школе.

«Сериал скандальный, критики его обожают. Песня играет на вечеринке перед поеданием героями грибов», — рассказал Бурмистров.



Премьера сериала состоялась на платформе Netflix 28 апреля 2017 года.



Напомним, компания известна по созданию сериалов «Карточный домик», «Оранжевый — хит сезона», «Очень странные дела», а также сериалов о супергероях вселенной Marvel.

