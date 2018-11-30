СК возбудил дело о пытках во Владимирском централе

Фрунзенский отдел управления СК по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Владимирского централа о пытках заключенных.

Президент АНО «Центр помощи иностранным гражданам» Роман Кайфаджян рассказал, что о пытках сообщил один из заключенных, который в августе участвовал в массовой голодовке. 9 октября его родственник направил в прокуратуру заявление, к которому приложил жалобу заключенного.



В ней сказано, что сотрудники колонии избивали и угрожали изнасиловать его из-за сообщения местному прокурору о нарушениях в централе, передает издание «ПроВладимир».



В ответе руководителя следственного отдела Роману Кайфаджяну говорится, что сейчас проводится проверка этой информации.

Напомним, что после публикации видео с пытками в ярославской ИК-1 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть задержаны. Согласно опросу «Левада-центра», 69% россиян не слышали об этой ситуации.