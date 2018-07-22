Около 20 сотрудников колонии в Ярославской области уволили после видео о пытках

После видео о пытках 17 сотрудников ярославской колонии №1 уволили. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«17 сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей. Они находятся в Ярославле, все местные», — цитирует его ТАСС.

Напомним, «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивающие заключенного Евгения Макарова. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку. Затем Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Накануне фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании мужчины, в СК эту информацию опровергли.