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Около 20 сотрудников колонии в Ярославской области уволили после видео о пытках

21:54, 22.07.2018
Около 20 сотрудников колонии в Ярославской области уволили после видео о пытках
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

После видео о пытках 17 сотрудников ярославской колонии №1 уволили. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«17 сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей. Они находятся в Ярославле, все местные», — цитирует его ТАСС.

Напомним, «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивающие заключенного Евгения Макарова. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку. Затем Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Накануне фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании мужчины, в СК эту информацию опровергли.

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