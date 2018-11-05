«Левада-центр»: большинство россиян не слышали о пытках в ярославской колонии

Большинство россиян не слышали о пытках и издевательствах над заключенными в ярославской исправительной колонии.

Согласно опросу «Левада-центра», первый раз об этом услышали от социологов 69% респондентов, еще 23% ответили, что «что-то слышали». Еще 7% опрошенных заявили, что «много об этом слышали».

При этом треть россиян (33%) считают пытки распространенной практикой в российских колониях. 40% опрошенных уверены, что «это лишь отдельные нарушения». Затруднились определить повсеместность этого явления 21% респондентов. Еще 6% уверены, что в российских колониях пыток нет.

Опрос проводился в конце октября. В нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, что после публикации видео с пытками в ярославской ИК-1 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть задержаны.

