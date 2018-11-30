Экономика России потеряет 4 трлн рублей из-за пенсионной поправки

Экономика России потеряет порядка 4 трлн рублей в 2022—2030 годах из-за поправки в проект пенсионной реформы. Речь идет о возможности получить накопительную пенсию с установленного сейчас пенсионного возраста на фоне моратория на пенсионные накопления.

Оценку в 4 трлн рублей приводил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. С 2014 года из-за моратория фонд ОПС, в котором сейчас 4,4 трлн рублей, может за счет доходности от инвестирования, что недостаточно для компенсации последствий моратория, пишет News.ru.

По данным ЦБ, в первом квартале размер среднего счета в НПФ составил 68,2 тыс. рублей, в ПФР — примерно в два раза меньше. Однако при сумме накоплений менее 5% страховой пенсии после выхода на пенсию застрахованное лицо получает средства в виде единовременной выплаты. Для этого НПФ и управляющие компании должны конвертировать вложенные в экономику средства и выдавать гражданам.

По словам источника, близкого к правительству, пенсионная реформа была нужна, чтобы отсрочить начало массовых выплат накоплений, грозящих потерями для экономики. Капитализацию ОПС можно было увеличить за счет введения системы ИПК, чтобы накопления превысили 5% от страховой пенсии.

«Однако депутаты с поспешностью, без расчетов предложили поправку, чтобы подсластить пилюлю, не учитывая ущерба для экономики», — пояснил собеседник.

Массовые выплаты по накоплениям начнутся с 2022 года.

Мораторий на накопительную часть пенсии принят впервые в 2014 году. В прошлом году президент России Владимир Путин продлил его действие до 2020 года.