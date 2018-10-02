Топилин: накопительную пенсию можно будет получить в действующем пенсионном возрасте

Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что накопительную часть пенсии можно будет получить в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. На эти цели деньги в бюджете предусмотрены.

«Еще один важный момент — это накопительная пенсия, по которой решения в законе тоже предусматриваются для лиц, достигших 55 и 60 лет, в действующем пенсионном возрасте сохраняется право на накопительную пенсию в отрыве от страховой и на единовременную выплату. Тем самым, с точки зрения накопительной пенсии, права в действующем возрасте сохраняем», — сказал министр.

Напомним, Госдума РФ 27 сентября приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе.