В МИД Украины выступили за разрыв дипотношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киеву не нужны дипломатические отношения с Москвой. Он также добавил, что выступает за введение биометрического визового режима с Россией.



«Я лично и эмоционально считаю, что нам не нужны дипломатические отношения с Россией. Я даже вел переговоры с некоторыми странами относительно возможности нашего представления, но они четко сказали, что, учитывая весь масштаб, мы можем быть только формальным почтовым ящиком», — приводит «Интерфакс» слова Климкина.

Он отметил, что Киев и Москва прекратят порядка 40 двусторонних договоров в ближайшее время. При этом на территории России находятся 3,5 млн украинцев.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «провокацией», связанной с выборами президента Украины.