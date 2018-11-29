Комитет РТ по охране культурного наследия создаст общественный совет

Комитет РТ по охране культурного наследия создает общественный совет. О приглашении участвовать в нем сегодня на очередном заседании ТРО ВООПИиК рассказала зампредседателя организации Фарида Забирова. По ее словам, сейчас создаются списки его членов.

«Они признают общественный контроль. Более того, он [председатель комитета Иван Гущин] сказал, что мы соберем общественный совет, вы мне будете говорить, что делать, а я буду выполнять», — передает слова Забировой корреспондент «Реального времени».

Кроме того, комитет готовит соглашение с общественной организацией, чтобы совместно работать в части сохранения памятников архитектуры. Документ планируется подписать на ежегодной коллегии Министерства культуры РТ.

Напомним, что Комитет по охране памятников РТ разрабатывает сейчас программу по сохранению памятников деревянного зодчества на 2019—2025 годы. Подробная информация с обсуждения проекта — в материале «Реального времени». Кроме того, известно, что уже в этом году противоаварийные и реставрационные работы начнутся в мечети и церкви из числа объектов культурного наследия.