В Татарстане отреставрируют церковь и мечеть из числа объектов культурного наследия

В Татарстане противоаварийные и реставрационные работы начнутся в мечети и церкви из числа объектов культурного наследия. Об этом на круглом столе по вопросу развития деревянного зодчества в РТ рассказал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Речь идет о мечети XIX века в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района со стоимостью работ в 20,2 млн рублей и Михаило-Архангельской церкви 1757 года в деревне Архангельские Кляри в Камско-Устьинском районе (16,6 млн рублей). При этом ремонтные работы будут вестись на деньги частных организаций.

Он отметил, что вся проектная документация по объектам готова, финансирование на работы выделят в этом году, передает корреспондент «Реального времени».



Напомним, что по поручению Рустама Минниханова в республике разрабатывается государственная программа по сохранению памяти деревянного зодчества на 2019—2025 годы.

В рамках программы планируется выявить бесхозяйственные объекты и сформировать имущественные документы на деревянные памятники, разработать проектно-сметную документацию, провести реставрацию на объектах с уже разработанной проектно-сметной документацией, а также создать образовательных кластер на базе КГАСУ и Казанского строительного колледжа, создать музей инструментов и новый музей-заповедник под открытым небом с помощью перемещения объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Казани отреставрируют здание колледжа для музыкально одаренных детей при Казанской государственной консерватории им. Жиганова, которое является объектом культурного наследия. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 122,6 млн рублей.