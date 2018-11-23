В Татарстане отреставрируют церковь и мечеть из числа объектов культурного наследия
В Татарстане противоаварийные и реставрационные работы начнутся в мечети и церкви из числа объектов культурного наследия. Об этом на круглом столе по вопросу развития деревянного зодчества в РТ рассказал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Речь идет о мечети XIX века в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района со стоимостью работ в 20,2 млн рублей и Михаило-Архангельской церкви 1757 года в деревне Архангельские Кляри в Камско-Устьинском районе (16,6 млн рублей). При этом ремонтные работы будут вестись на деньги частных организаций.
Он отметил, что вся проектная документация по объектам готова, финансирование на работы выделят в этом году, передает корреспондент «Реального времени».
Напомним, что по поручению Рустама Минниханова в республике разрабатывается государственная программа по сохранению памяти деревянного зодчества на 2019—2025 годы.
В рамках программы планируется выявить бесхозяйственные объекты и сформировать имущественные документы на деревянные памятники, разработать проектно-сметную документацию, провести реставрацию на объектах с уже разработанной проектно-сметной документацией, а также создать образовательных кластер на базе КГАСУ и Казанского строительного колледжа, создать музей инструментов и новый музей-заповедник под открытым небом с помощью перемещения объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в Казани отреставрируют здание колледжа для музыкально одаренных детей при Казанской государственной консерватории им. Жиганова, которое является объектом культурного наследия. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 122,6 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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