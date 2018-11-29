Россия внедрит новую систему для охраны морских рубежей в Крыму

Министерство обороны РФ намерено внедрить новую систему охраны морских рубежей в районе Крыма.

«Для охраны границ в данном районе поставлена задача внедрять и использовать автоматизированную систему технического контроля «Рубеж». Эта работа ведется», — рассказал источник «Интерфакса».



При этом он не уточнил, что именно за система имеется в виду, добавив, что раньше ее в Крыму не было.

Официального подтверждения этой информации нет.

Согласно открытым источникам информации, система получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

Напомним, что 25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. Корабли были задержаны. Украина после этого ввела военное положение. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «провокацией», связанной с выборами президента Украины.