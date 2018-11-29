Путин отметил опыт Казани в подготовке масштабных мероприятий

Президент России Владимир Путин отметил опыт столицы Татарстана в подготовке таких масштабных мероприятий, как чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.



«Казань имеет хороший опыт, конечно, работы и подготовки таких мероприятий. Если что, нужно им помогать и поддерживать», — цитирует ТАСС Путина.

Отмечается, что на подготовку к казанскому чемпионату было направлено более 27 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что почти тысяча молодых людей приняли участие в проходящем в Татарстане региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Подробно о достижениях молодых татарстанских профессионалов и особенностях организации чемпионата — в материале «Реального времени».