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Эрдоган предложил посредничество в вопросе инцидента в Керченском проливе

06:28, 29.11.2018
Эрдоган предложил посредничество в вопросе инцидента в Керченском проливе
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил свою страну в качестве посредника в решении инцидента с украинскими военными кораблями, которые нарушили границу России в Керченском проливе.

«Мы обсудили с обеими сторонами [с Россией и Украиной], что может быть сделано и можем ли мы играть роль посредника», — приводит Anadolu Ajansi слова Эрдогана.

Ранее ТАСС сообщало, что глава Турции провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. По словам источника, он «выслушал позиции обеих сторон в связи с инцидентом в Черном море и отметил важность разрешения сложившейся ситуации дипломатическим путем».

Напомним, что 25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.

Путин назвал ситуацию «провокацией», связанной с выборами президента Украины.

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