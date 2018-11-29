Эрдоган предложил посредничество в вопросе инцидента в Керченском проливе

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил свою страну в качестве посредника в решении инцидента с украинскими военными кораблями, которые нарушили границу России в Керченском проливе.



«Мы обсудили с обеими сторонами [с Россией и Украиной], что может быть сделано и можем ли мы играть роль посредника», — приводит Anadolu Ajansi слова Эрдогана.

Ранее ТАСС сообщало, что глава Турции провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. По словам источника, он «выслушал позиции обеих сторон в связи с инцидентом в Черном море и отметил важность разрешения сложившейся ситуации дипломатическим путем».

Напомним, что 25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.



Путин назвал ситуацию «провокацией», связанной с выборами президента Украины.