Хаски отдаст собранные для него деньги правозащитникам и музыкантам

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Рэпер Дмитрий Кузнецов, известный как Хаски, пообещал передать музыкантам, столкнувшихся с отменой концертов, а также правозащитным организациям «Агора» и «Открытая Россия», часть средств, вырученных на концерте в его поддержку. В обще выручка составила более 6 млн рублей.

В своем обращении, опубликованном, в Instagram, рэпер поблагодарил Oxxxymiron, Noize MC и Басту, которые организовали в Москве концерт в его поддержку.

«Теперь у нас с вами есть собранные вами деньги. Что мы будем делать с ними? Часть из них пойдет профильным правозащитным организациям, которые мне, в том числе, оказывали помощь — таким, как „Агора“ и „Открытая Россия“, а также инфопорталу „Медиазона“. И главное, теперь мы сможем из собранных денег, если это потребуется, поддержать музыкантов, столкнувшихся с проблемой несправедливой отмены концертов», — сообщил Хаски.

Он также выразил поддержку группе Ic3peak, чьи концерты отменялись по различным причинам, в том числе в Казани и Перми.

«Оказалось, что мы, музыканты, тоже умеем в цеховую солидарность», — подчеркнул Хаски.

Ранее Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски. 22 ноября он был арестован на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что арест музыканта отменили после вмешательства чиновников из администрации президента.