Выручка от продажи билетов на концерт в поддержку Хаски превысила 6 млн рублей

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Все билеты на концерт российских рэп-исполнителей в поддержку арестованного Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски, были проданы. Выручка составила более 6 млн рублей.



«На одном из ресурсов билеты закончились вечером, на другом — в три часа ночи. Выручку можно посчитать любому человеку, умножив количество проданных билетов на цену на билет», — цитирует «Говорит Москва» организатора концерта, генерального директора лейбла Booking Machine Илью Мамая.

По его словам, вместимость «Главклуба» — 3 тыс. мест, а стоимость билетов начиналась от 2 тыс. рублей. Артисты будут выступать на мероприятии бесплатно.

Ранее сообщалось, что российские рэп-исполнители Оксимирон (Oxxxymiron, Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) 26 ноября проведут концерт в Москве в поддержку арестованного рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).

Напомним, 21 ноября силовики сорвали концерт рэпера Хаски в Краснодаре. После того как он вместе со зрителями вышел из здания клуба и запрыгнул на машину, его задержали полицейские. 22 ноября Первомайский районный суд Краснодара арестовал Хаски на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.