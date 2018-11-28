Суды арестовали всех задержанных за нарушение российской границы украинских моряков
Суды в Крыму арестовали на два месяца 12 военных моряков, которые были задержаны на кораблях Военно-морских сил Украины около Керчи.
Среди них командиры кораблей Богдан Небылица и Олег Мельничук, командир дивизиона Денис Гриценко и сотрудник СБУ Андрей Драч, передает «Дождь».
Напомним, накануне были арестованы еще 12 украинцев.
В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли и 24 моряка были задержаны.
В СБУ сообщили, что на задержанных украинских кораблях были контрразведчики.Происшествия
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