Суды арестовали всех задержанных за нарушение российской границы украинских моряков

Суды в Крыму арестовали на два месяца 12 военных моряков, которые были задержаны на кораблях Военно-морских сил Украины около Керчи.

Среди них командиры кораблей Богдан Небылица и Олег Мельничук, командир дивизиона Денис Гриценко и сотрудник СБУ Андрей Драч, передает «Дождь».

Напомним, накануне были арестованы еще 12 украинцев.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли и 24 моряка были задержаны.

В СБУ сообщили, что на задержанных украинских кораблях были контрразведчики.