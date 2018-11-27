В СБУ подтвердили, что на задержанных украинских кораблях были контрразведчики

Фото: скриншот

На задержанных в Керченском проливе украинских кораблях находились сотрудники военной контрразведки СБУ.

Информацию подтвердил председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить суда и моряков.

Позже украинский лидер объявил, что военное положение в стране вводится сроком не на 60 дней, а на 30. Это делается для того, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 года.