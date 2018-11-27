Суд арестовал 12 украинских моряков за нарушение российской границы

Суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских военных моряков за нарушение границы России.

Так, в СИЗО отправились Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, а также командир украинского малого артиллерийского бронекатера «Бердянск» Роман Мокрюк, пишет ТАСС.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.

В СБУ сообщили, что на задержанных украинских кораблях были контрразведчики.