Медведев: «Президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах»

У действующего президента Украины Петра Порошенко при нынешнем раскладе нет шансов выиграть выборы главы государства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что сегодня действующий президент, президент Порошенко, не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур. И для того, чтобы добиться определенных политически выгодных для действующего президента решений, и была, по всей вероятности, предпринята эта самая провокация (в Керченском проливе)», — цитирует Медведева «РИА Новости».



В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.



Позже президент Украины Петр Порошенко объявил, что в стране вводится военное положение на 30 дней, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 года.

