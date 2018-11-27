Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по сумме дохода бюджета

Республика Татарстан стала лидером по сумме дохода бюджета среди регионов ПФО.

По данным аналитической службы «Реального времени», общий доход РТ за девять месяцев этого года составил 210 млрд рублей. На втором месте Башкирия с 174 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Самарская область с показателем в 132 млрд рублей.

Также доходная часть, превышающая отметку в 100 млрд рублей, есть у Нижегородской области и Пермского края — 131 млрд рублей и 110 млрд рублей соответственно. Аналитики «Реального времени» отмечают, что во всех этих регионах основной доход бюджета приносит прибыль нефтедобывающих и перерабатывающих компаний.

Самый маленький доход — у Марий Эл. Республика в этом году заработала 21 млрд рублей.

Напомним, ранее Казань вошла в топ-5 городов России с самым высоким качеством жизни.