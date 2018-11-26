Казань вошла в топ-5 городов России с самым высоким качеством жизни

Казань вошла в число лидеров среди городов России с самым высоким качеством жизни.

Согласно рейтингу, составленному Финансовым университетом при правительстве РФ, столица Татарстана заняла четвертое место.

Лидером по качеству жизни среди городов России стала Тюмень. Второе и третье место заняли Грозный и Москва.

Также в топ-10 рейтинга вошли Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут, передает "Российская газета".

Из городов Приволжского Федерального округа (ПФО) в список попали Уфа (14-е место), Йошкар-Ола (16), Саранск (17), Чебоксары (21), Набережные Челны (23), Ижевск (24), Самара (29) и Стерлитамак (30).

При составлении рейтинга специалисты учитывали шесть параметров: качество медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства, оценка работы городских властей, а также оценка населением удобства города для жизни.

Ранее сообщалось, что Казань заняла восьмое место среди российских городов с лучшим дорожным покрытием. Лидером стала Тюмень, а второе место досталось Набережным Челнам.