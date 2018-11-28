Арестант из Ирака пожаловался на свинину в меню казанского СИЗО

Фото: Реальное время

Вопрос питания мусульман за решеткой был затронут накануне на заседании Верховного суда Татарстана. «Тут только свинина, и мне тяжело. Живу на макаронах и каше», — сообщил арестованный по делу о поступлении в КФУ иностранцев за взятки гражданин Ирака Ахмед Абдулкарим Абдуллах Шиблави.

Он просил смягчить меру пресечения до домашнего ареста.

Адвокат иностранца Фаиль Шаяхметов сообщал, что тяжесть преступления и гражданство другой страны не являются основаниями для заключения под стражу. Он отметил, что у Ахмеда Шиблави есть и постоянная работа — в ординатуре КГМУ, и место жительства, и жена — гражданка России. Также защитник заявил, что в ближайшее время его клиент намерен дать следствию признательные показания.

Представитель прокуратуры РТ Снежана Чугунова отстаивала законность ареста. В итоге иностранца оставили под стражей до 30 декабря.

Заседание проходило с участием переводчика, однако его помощь гражданину Ирака не потребовалась.

Напомним, по версии Следкома гражданам Ирака предлагали оплатить возможность зачисления в группу будущих специалистов нефтегазового дела без проверки знаний по русскому языку. В получении взяток от 500 до 1000 долларов подозревают неустановленных сотрудников КФУ, в посредничестве этому — Ахмеда Шиблави.

По запросу «Реального времени» в УФСИН по РТ прокомментировали ситуацию с нехаляльным меню в татарстанских СИЗО. По словам пресс-секретаря ведомства Алексея Ларина, питание соответствует установленным законодательством РФ и отличается разнообразием: «Для приготовления блюд используется говядина, свинина, мясо кур, рыба, а также мясные консервы из говядины. В течение пяти месяцев 2018 года в рационе была даже баранина».

Источники «Реального времени» сообщают, что пожаловавшийся в суде на свинину иностранец получает передачи от супруги.