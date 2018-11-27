Екатеринбургский депутат назвал журналистов «бестолочами»

Депутат екатеринбургской городской думы Александр Колесников при обсуждении работы пресс-службы представительного органа и «слабом освещении его работы» заявил, что журналисты — «бестолочи».



«Я ничего не имею против нашей пресс-службы. Проблема в другом. У нас журналисты-бестолочи в городе. У нас сильная дума. Мы не должны кому-то платить (имеется в виду эфирное время), искать информповоды. Давайте немножко отходить от этого. Не мы для журналистов, а журналисты для нас», — приводит «Коммерсант» слова Колесникова.

Депутат отметил, что нет «четвертой власти», и подчеркнул, что «платить за информповоды» должны думе. Он порекомендовал главе пресс-службы «жестче работать с правилами аккредитации в думе». При этом несколько депутатов начали извиняться перед журналистами.

Ранее депутат Государственной Думы Фатих Сибагатуллин заявил, что журналисты являются «слугами». Эксперты «Реального времени», в числе которых журналист Максим Шевченко и политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, резко осудили высказывание Сибагатуллина.

Сам Сибагатуллин позже извинился.