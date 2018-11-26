Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов выбыл до конца года
Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов в матче 15-го тура РПЛ против «Анжи» (1:1) получил травму. Игрок не смог доиграть встречу и был заменен сразу после перерыва.
Футболист получил перелом большого пальца ноги, сообщает пресс-служба клуба. В настоящий момент сроки восстановления неизвестны, но игрок точно пропустит оставшиеся матчи «Рубина» в нынешнем году.
В текущем розыгрыше чемпионата России Коновалов провел 14 матчей, забив в них один гол, и заработал четыре желтых карточки.
Отметим, ранее сообщалось, что зимой Коновалов может перейти в питерский «Зенит» в обмен на Магомеда Оздоева.СпортФутбол Татарстан
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