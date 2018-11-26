Минниханов: «Мы заинтересованы в привлечении британского бизнеса и капитала в Татарстан»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что республика открыта для сотрудничества с Великобританией на взаимовыгодной основе.

«Мы заинтересованы в привлечении британского бизнеса и капитала в Татарстан, будем рады расширению взаимовыгодных связей и готовы оказывать всяческое содействие вашим компаниям», — заявил Минниханов на пленарном заседании IV Российско-Британского бизнес-форума в Лондоне.



Он также обратил внимание на возможность развития сотрудничества в таких областях, как энергетика и нефтехимия, автомобилестроение, авиастроение, ИТ-сфера, агропромышленный комплекс, инжиниринг, медицина.

Президент Татарстана подчеркнул, что Великобритания является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана. По итогам 2017 года товарооборот вырос на 55%, составив $340 млн. В этом году объем взаимной торговли уже превысил $800 млн, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Лондон. В столице Великобритании Рустам Минниханов уже провел встречу с представителями татарской общины.