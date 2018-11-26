Минниханов прибыл в Лондон с рабочим визитом

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Лондон.

В рамках визита Минниханов планирует встретиться с татарской общиной Великобритании, а также принять участие в пленарном заседании IV Российско-Британского бизнес-форума, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Президент РТ презентует инвестиционный потенциал республики и проведет ряд встреч с с британскими парламентариями и представителями бизнес-сообщества, в том числе с руководителями компаний Precision Decisions Ltd (инновационные технологии в сфере АПК), United Green Group (детское питание), Househam (сельхозтехника) и Visit Britain (туризм).