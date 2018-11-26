Минниханов призвал татар в Великобритании активнее общаться через соцсети

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с представителями татарской общины в Великобритании в рамках своего визита в Лондон.

Президент Татарстана отметил, что в Великобритании татар сравнительно немного (более 500 человек), поэтому нужно поддерживать связь друг с другом, организовывать совместные встречи. Для этого Минниханов предложил активно использовать социальные сети.

Он напомнил, что уже несколько лет существует татарская социальная сеть «Татар иле», созданная для объединения татар в разных уголках мира.



«В Татарстане сегодня проживают не более 30 процентов татар. Остальные представлены по всей России, а также за рубежом. Если мы хотим сохранить свои национальные традиции и язык, нужно общаться, находить для этого различные формы», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.



Рустам Минниханов также отметил вклад Молодежного крыла татаро-башкирского сообщества «Заман» в сохранение традиций и вручил его членам благодарности президента РТ.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Лондон. Помимо встречи с татарской общиной, он примет участие в пленарном заседании IV Российско-Британского бизнес-форума.