Онлайн-продажи в России во время «Черной пятницы» выросли в два раза

Онлайн-продажи в России во время распродажи «Черная пятница» (23—25 ноября) выросли более чем в два раза.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, что, по предварительным подсчетам, общий оборот «Черной пятницы» в онлайне составил более 15 млрд рублей.

Он также напомнил, что в прошлом году продажи составили 6,7 млрд рублей, а прогноз на этот год был равен 9 млрд рублей, передает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор предупредил об угрозе кражи данных в ходе «Черной пятницы». В ведомстве пояснили, что для этого мошенники используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции.