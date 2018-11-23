Роскомнадзор предупредил об угрозе кражи данных в ходе «Черной пятницы»

Роскомнадзор предупредил о появлении в преддверии международной акции «Черная пятница» мошеннических сайтов, незаконно собирающих персональные данные пользователей.

Речь идет о появлении в интернете «лендинговых» страниц. Для привлечения внимания покупателей мошенники используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции.

«Высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора», — говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что основная цель лендинговых сайтов — «сбор контактных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и прочее) и последующее их использование в качестве баз данных у «спамеров».