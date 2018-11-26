Экс-глава «Ижевских электросетей» вновь попытается сложить мандат депутата Госсовета Удмуртии

Бывший генеральный директор АО «Ижевские электрические сети» Сергей Клементьев снова попытается сложить мандат депутата Госсовета Удмуртии. Соответствующий вопрос будет рассмотрен в парламенте 27 ноября.

Ранее Клементьев уже заявлял о добровольном уходе из Заксобрания. Но в день заседания 30 октября он отозвал заявление и присутствовал в зале в качестве депутата. В этот раз вопрос с повестки пока не снимался и с высокой долей вероятности будет рассмотрен, пишет «Коммерсант».

Напомним, Сергей Клементьев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, будучи руководителем АО «Ижевские электрические сети», находящегося в городской собственности, он направил средства предприятия на собственную предвыборную кампанию. В 2017 году он стал депутатом Госсовета Удмуртии от «Единой России».

В начале ноября Клементьев попросил суд освободить его от уголовной ответственности. Вынесение приговору по делу состоится 27 ноября.



