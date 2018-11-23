Суд не смог вынести приговор бывшему гендиректору «Ижевских электросетей» из-за банковской комиссии

Первомайский районный суд в четверг, 22 ноября, не смог вынести решение по делу бывшего генерального директора «Ижевских электрических сетей» Сергея Клементьева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Заседание было перенесено на 27 ноября в связи с необходимостью Клементьеву доплатить сумму ущерба. Подсудимый не оплатил комиссию банка в размере 2—3 тыс. рублей за перевод денег, передает«Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Сергей Клементьев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, будучи руководителем АО «Ижевские электрические сети», находящегося в городской собственности, он направил средства предприятия на собственную предвыборную кампанию. В 2017 году он стал депутатом Госсовета Удмуртии от «Единой России».

Ранее Клементьев попросил суд освободить его от уголовной ответственности.