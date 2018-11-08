Экс-главы «Ижевских электрических сетей» попросил суд освободить его от уголовной ответственности

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Бывший руководитель «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев попросил суд освободить его от уголовной ответственности.

Сторона защиты настаивает на назначении штрафа, так как подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести. Также Клементьев полностью возместил ущерб, сообщили в Первомайском районном суде города.

Напомним, Сергей Клементьев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, будучи руководителем АО «Ижевские электрические сети», находящегося в городской собственности, он направил средства предприятия на собственную предвыборную кампанию. В 2017 году он стал депутатом Госсовета Удмуртии от «Единой России».

В апреле 2018 года Клементьев покинул компанию. В сентябре стало известно, что на предварительном судебном заседании он согласился с предъявленными ему обвинениями и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.