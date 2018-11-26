Россия планирует увеличить штрафы для интернет-компаний

Кремль разработал проект повышения штрафов для иностранных компаний за неисполнение закона об информации. Штрафы для Google, Facebook и других компаний могут вырасти до 1% их годового дохода в России.



Отмечается, что размер штрафа будет составлять не менее 1,5 млн рублей, даже если компания ничего на заработала. При этом штраф смогут взимать неоднократно, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Также власти продолжат блокировать сайты компаний в случае многократных нарушений закона.

Отмечается, что разработкой поправок занимается администрация президента и Роскомнадзор.



Ранее сообщалось, что Минкомсвязи предлагает ввести административное наказание в отношении операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз.