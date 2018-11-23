Минкомсвязи предложило штрафовать за утечку персональных данных

Минкомсвязи предлагает ввести административное наказание в отношении операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз.

Согласно проекту закона, если оператор не «осуществляет надлежащий контроль» над тем, кто обрабатывает персональные данные, то ему грозит штраф в 1-2 тыс. рублей для физлица и 10-13 тыс. рублей для юрлица. Если обрабатывающий персональные данные нарушит закон, то получит штраф от 3-5 тыс. рублей до 15-30 тыс.рублей.

За создание общедоступного источник, содержащего сведения из государственных и муниципальных информационных систем персональных данных, нарушителю грозит штраф до 10-30 тыс.рублей.

Законопроект вносится для повышения защищенности персональных данных граждан. Общественное обсуждение инициативы продлится до 12 декабря.

Ранее Минкомсвязи предложило ввести отечественную криптографическую защиту в сетях связи. Для этого операторам необходимо перевести абонентов на новые сим-карты.