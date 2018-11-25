Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море

Фото: ru.wikipedia.org / Ministry of Defense of Ukraine

Украина отравила в Керченский пролив два бронированных артиллерийских судов класса «Гюрза», входящих в состав Военно-морских сил страны. Они отправлены в качестве подкрепления к трем украинским кораблям.

Как сообщает RT со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России, корабли на предельной скорости следуют в район провокации.

Сегодня крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. Пресс-служба ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией.

После этого Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов.