Керченский пролив закрыли для гражданских судов из-за военных кораблей Украины

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов из-за кораблей Военно-морских сил Украины.

По словам гендиректора предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова, такое решение принято в целях безопасности, передает "РИА Новости".

Ранее крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. Пресс-служба ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией.

В пресс-службе ВМС Украины заявили, что российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир, который совершал плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. В результате у судна повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение.