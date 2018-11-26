ФСБ подтвердила обстрел и задержание трех украинских кораблей

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Три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, задержаны. С целью принудительной остановки кораблей было применено оружие.



В ведомстве отметили, что украинские корабли — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке, пишет ТАСС.

По данным ФСБ, ранены трое украинских военнослужащих. Им оказали медицинскую помощь, «угрозы их жизни нет».

Накануне крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. Пресс-служба ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией.

После этого Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов, а Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море.