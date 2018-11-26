«Динамо-Казань» дома обыграло «Уралочку»

«Динамо-Казань» одержало вторую победу в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В матче третьего тура казанки на своей площадке в трех партиях обыграли «Уралочку-НТМК»из Екатеринбурга со счетом 3:0 (25:22, 26:24, 25:17).

Самым результативным игроком встречи стала диагональная Дарья Малыгина, набравшая 16 очков. «Динамо-Казань» после трех туров занимает третью строчку в Суперлиге с двумя победами и шестью очками.

Отметим, что казанский клуб также сыграет с екатеринбурженками на групповом этапе Лиги чемпионов.

В четвертом туре чемпионата России, 2 декабря, «Динамо-Казань» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем».