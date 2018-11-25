Киев сообщил об обстреле своих кораблей российскими катерами

Катера пограничного управления ФСБ России открыли огонь по украинским военным кораблям в районе Керченского пролива. В результате пострадал один человек.

Как сообщает командование Военно-морских сил (ВМС) Украины, поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск».

«Оружие применяется на поражение», — говорится в сообщении.

Сегодня крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. Пресс-служба ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией.

После этого Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов, а Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море.