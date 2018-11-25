В Сети появилось видео сближения корабля ФСБ с украинскими судами

Фото: скриншот

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлено сближение корабля российских пограничников ФСБ с судами ВМС Украины.

На кадрах видно, как российский пограничный корабль сопровождает украинские суда.

Сегодня крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. Пресс-служба ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией.

После этого Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов, а Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море.