Свыше трети предпринимателей Татарстана имеют проблемы с коррупцией

От 30% до 40% татарстанских предпринимателей отказались отвечать на вопрос «Участвуете ли вы в коррупционных схемах?» в исследовании ОНФ. Сопредседатель татарстанского штаба организации Игорь Бикеев считает, что этот факт свидетельствует о наличии у бизнеса «проблем».



Антикоррупционную хартию бизнеса подписало лишь одно татарстанское предприятие — ПАО «КАМАЗ», добавил Бикеев.



По его мнению, это свидетельствует о нежелании руководства предприятий, участвующих в коррупционных схемах, принимать на себя репутационные риски.

Как отметил федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Андрей Пономарев, и в Татарстане, и в целом в ПФО рост преступлений коррупционной направленности значительно превышает среднероссийский показатель.

Подробности о местных особенностях проявлений коррупции и эффективности принимаемых против нее мер читайте в материале «Реального времени».

Напомним, что Татарстан и Башкирия стали лидерами в ПФО по количеству выявленных в этом году коррупционных преступлений. При этом Уфа на этот раз опередила Казань.

