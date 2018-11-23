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Свыше трети предпринимателей Татарстана имеют проблемы с коррупцией

16:55, 23.11.2018
Свыше трети предпринимателей Татарстана имеют проблемы с коррупцией
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

От 30% до 40% татарстанских предпринимателей отказались отвечать на вопрос «Участвуете ли вы в коррупционных схемах?» в исследовании ОНФ. Сопредседатель татарстанского штаба организации Игорь Бикеев считает, что этот факт свидетельствует о наличии у бизнеса «проблем».

Антикоррупционную хартию бизнеса подписало лишь одно татарстанское предприятие — ПАО «КАМАЗ», добавил Бикеев.

По его мнению, это свидетельствует о нежелании руководства предприятий, участвующих в коррупционных схемах, принимать на себя репутационные риски.

Как отметил федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Андрей Пономарев, и в Татарстане, и в целом в ПФО рост преступлений коррупционной направленности значительно превышает среднероссийский показатель.

Подробности о местных особенностях проявлений коррупции и эффективности принимаемых против нее мер читайте в материале «Реального времени».

Напомним, что Татарстан и Башкирия стали лидерами в ПФО по количеству выявленных в этом году коррупционных преступлений. При этом Уфа на этот раз опередила Казань.

ОбществоВласть Татарстан
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