Татарстан и Башкортостан стали лидерами в ПФО по числу коррупционных преступлений

Татарстан и Башкортостан являются лидерами в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству выявленных в этом году коррупционных преступлений. Об этом рассказал федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Андрей Пономарев.

По его словам, в Татарстане с начала года зафиксировано 729 коррупционных преступлений, в Башкортостане — 843, передает корреспондент «Реального времени» с VIII Всероссийской научно-практической конференции «Диалектика противодействия коррупции» в Казани.

Всего в ПФО за этот период выявлено 5 473 преступления, это на 4% больше, чем в прошлом году. В России рост составил в среднем 2%.

Ранее в СКР сообщили, что по итогам первого полугодия 2018 года средняя сумма дачи взятки в России составила 434 тыс. рублей.