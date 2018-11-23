Голикова назвала доступное жилье главным условием роста рождаемости в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей.

«Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее», — рассказала Голикова на «Деловом завтраке» в «Российской газете».



Вице-премьер отметила, что, несмотря на проблему рождаемости, в России все равно рожают больше, чем в Европе.

«Суммарный коэффициент рождаемости у нас, даже упавший, лучше», — подчеркнула Голикова.



Ранее Росстат зафиксировал снижение рождаемости в России в 2018 году на 5,2%. В Минтруда призвали ввести дополнительные меры соцподдержки для увеличения рождаемости. Они могут быть приняты в рамках нацпроекта «Демография» и реализованы в ближайшие 2 года.