Минтруд призвал ввести дополнительные меры соцподдержки для увеличения рождаемости

Первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко заявил, что увеличение рождаемости в России невозможно без дополнительных мер поддержки.



«Мы по демографии <...> все равно не обойдемся без дополнительных мер стимулирования рождаемости. И эти меры надо четко сформулировать: либо это только на многодетные [семьи], либо это только на первых, либо на вторых или третьих детей», — цитирует ТАСС Вовченко.

Вовченко пояснил, что эти меры могут быть приняты в рамках нацпроекта «Демография» и реализованы в ближайшие 2 года. Он также отметил, что после введения в 2018 году нового пособия при рождении первого ребенка в малообеспеченных семьях резкого роста рождаемости пока не произошло.

Ранее Росстат зафиксировал снижение рождаемости в России в 2018 году на 5,2%. С января по сентябрь в стране родились 1,2 млн детей, в 2017 году этот показатель был примерно на 62 тыс. больше.