Росстат: рождаемость в России упала на 5%

Уровень рождаемости в России за 10 месяцев 2018 года снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как следует из данных Росстата, с января по сентябрь в стране родились 1,2 млн детей, в 2017 году этот показатель был примерно на 62 тыс. больше.

При этом увеличилось число умерших — с начала года показатель достиг 1,383 млн человек (в 2017 году — 1,378 млн). Отмечается, что естественная убыль населения (разница между числом родившихся и умерших) за первые 10 месяцев достигла 173 тыс. человек (в 2017 году — 106 тыс.).

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 года население России уменьшилось на на 91,9 тыс. человек (0,063%). При этом естественный прирост населения был зафиксирован в 18 субъектах РФ.

