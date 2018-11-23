Минтранс РФ рекомендовал приподнять пешеходные переходы над уровнем дороги

Минтранс РФ посоветовал приподнять пешеходные переходы над уровнем дороги.

В рекомендации ведомства к нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» сказано, что пешеходные переходы станут похожи на «лежачих полицейских», но будут гораздо шире, сообщают «Известия».

Согласно оперативному обзору Научного центра безопасности дорожного движения при МВД, за первые девять месяцев 2018 года каждый третий наезд на пешеходов в России происходил на обозначенном переходе.

По мнению экспертов, водители будут снижать скорость заранее при приближении к рельефным переходам. Однако их создание в крупных городах может привести к пробкам на дорогах.

Ранее сообщалось, что приподнятые пешеходные переходы включат в национальный стандарт, разработкой которого займется Росстандарт. Утверждение документа запланировано на 2019 год.