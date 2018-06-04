Приподнятые пешеходные переходы включат в национальный стандарт — СМИ
Росстандарт разработает проект национального стандарта, предусматривающего создание пешеходных переходов, приподнятых над проезжей частью наподобие «лежачих полицейских».
Новый стандарт направлен «на повышение безопасности дорожного движения». Утверждение документа запланировано на 2019 год, сообщают «Известия».
Напомним, в Казани для фиксации нарушений при проезде через пешеходный переход в пробном режиме начнут испытывать комплекс «СКАТ-ПП» от питерской компании «Ольвия».ТехнологииОбществоИнфраструктура
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В случае чего пешеход может укрываться в таком "прикопанном" переходе как в окопе - падать навзничь и тем самым спасать себе жизнь и избегать ДТП.