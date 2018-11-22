Путин призвал ОПК производить «умные» ракеты и боеприпасы

Президент России Владимир Путин заявил, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса должны развивать производство «умных» и высокоточных ракет и боеприпасов.



«Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а «умные» и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений, и, потом, на что обращаю внимание, — существенным образом экономят финансовые средства», — цитирует ТАСС Путина.

Он отметил, что в отечественной «оборонке» боеприпасная отрасль выпускает самое большое по объему и номенклатуре количество продукции и «она должна быть современной, высокого качества».

Ранее в Пентагоне спрогнозировали снижение угрозы со стороны России.