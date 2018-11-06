В Пентагоне спрогнозировали снижение угрозы со стороны России

В 2025—2035 годах Россия вряд ли будет представлять для американской стороны такую же угрозу, как Китай.

По словам председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда, это связано с тем, что в стране снижаются демографические и экономические показатели».

Китай, как считает чиновник Пентагона, обладает большими возможностями, чтобы наращивать потенциал. В связи с чем следующие 20—30 лет «как угрозу» стоит рассматривать именно КНР, передает «Лайф».

Ранее Американский Центр стратегических и бюджетных оценок заявил, что беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты России и Китая представляют угрозу для американских военных баз.