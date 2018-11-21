Кокорин и Мамаев заплатили деньги избитому ими водителю — СМИ

Фото: Спорт-Экспресс

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заплатили деньги избитому ими водителю ведущей «Первого канала» в счет компенсации морального и материального ущерба. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован: деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», — рассказал источник.

Также сообщается, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения и признали вину в полном объеме.

Чуть позже представитель Кокорина опровергла данную информацию.

Напомним, скандальный инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошел 8 октября. Утром в Москве спортсмены успели избить водителя телеведущей, а после напасть на чиновника из Минпромторга РФ. 11 октября спортсмены были задержаны и отправлены в СИЗО на 2 месяца.

Ранее суд не стал рассматривать просьбу адвоката Мамаева об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на залог.